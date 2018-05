Sushi Striker: The Way of Sushido – Puzzel-Action-Spiel erscheint Anfang Juni für 3DS und Nintendo Switch

Das im letzten Jahr angekündigte Puzzel-Action-Spiel Sushi Striker: The Way of Shishido, hat einen offiziellen Release-Termin erhalten. Wie Nintendo bekanntgab, wird das Spiel am 8. Juni 2018 nicht nur auf den mobilen Konsolen der Nintendo 2DS- und 3DS-Familie veröffentlicht, sondern auch auf Nintendo Switch. Die 3DS-Fassung soll 39,99 Euro und die Nintendo-Switch-Version 49,99 Euro kosten und kann bereits bei Amazon vorbestellt werden.

In der Welt von Sushi Striker: The Way of Sushido herrscht das dunkle Imperium. Es hält die Sushi-Theken in seinem eisernen Griff und verwehrt ihre Leckerein allen Bürgern der untergegangenen Republik. Hier kommt ihr ins Spiel, als Musashi (Geschlecht freiwählbar) verlasst ihr euer Heimatdorf und träumt von einer Welt, in der jeder in Frieden Sushi essen kann. Während ihr die Invasoren des Imperiums abwehren müsst, liegt es an euch, dass Geheimnis hinter dem verschwinden eurer Eltern aufzudecken.

Folgende Features sollen in Sushi Striker: The Way of Sushido enthalten sein:

Nutzt den Touchscreen, um Sushiteller zuzuordnen und riesige Stapel aufzuschlichten.

Verbindet gleichfarbige Teller und erziele Kombos, um noch mehr Teller zu stapeln und so stärker anzugreifen.

Ordnet Tellermuster zu, um größere Boni zu erzielen. Je edler das Sushi auf dem Teller, desto stärker ist der Teller.

Werft mit Tellerstapeln nach euren Gegnern, um sie zu schwächen.

Nachfolgend findet ihr den kürzlich veröffentlichten Titelsong zu Sushi Striker: The Way of Sushido, als auch den Story- und Overview-Trailer!

Sushi Striker: The Way of Sushido – Titelsong in einer Karaokeversion

Sushi Striker: The Way of Sushido – Story-Trailer

Sushi Striker: The Way of Sushido – Overview-Trailer