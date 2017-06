The Sword of Ditto – Video zeigt „alles was ihr über das Action-RPG wissen müsst“

The Sword of Ditto ist Action-Rollenspiel, das sich in einer isometrischen Ansicht präsentiert und ihr mit einem Helden auf Erkundungstour gehen müsst. Entwickelt wird The Sword of Ditto von Devolver Digital und was der 2D Hack’n Slay-Mix auf dem Kasten hat, zeigen nicht nur der Enthüllungstrailer, sondern auch die PS4-Gameplay-Demo, die während der E3 2017 entstanden ist.

In The Sword of Ditto müsst ihr, natürlich, das Böse bekämpfen, dass die Insel bedroht. Erledigt dafür Quests, versucht das magische Schwert von Ditto zu finden und bewältigt das Abenteuer wahlweise alleine oder mit einem Freund.

The Sword of Ditto – PS4 Gameplay Demo | E3 2017

The Swords of Ditto – Reveal Trailer

The Sword of Ditto soll Anfang 2018, konkreter Termin: tba, für PC und Playstation 4 erscheinen.