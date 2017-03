Syberia 2 – Kostenlos in der „Auf’s Haus“-Aktion von EA verfügbar

Electronic Arts bietet mit der Auf’s Haus-Aktion in unregelmäßig-regelmäßigen Abständen ein erfolgreiches und zumeist auch allgemein beliebtes PC-Spiel kostenlos zum Download an. So auch im aktuellen Fall, da ihr Microids Adventure Syberia 2 kostenlos erhalten könnt.

Kate Walker ist die Titelfigur in Syberia 2 bzw. generell der Syberia-Reihe und es gilt, dass ihr mit ihr auf der Suche nach den letzten Mammuts der Erde in die russische Wildnis reist… das Abenteuer beginnt.

Syberia 2 wurde erstmals 2004 veröffentlicht und ist unter anderen für PC, Playstation 3 und Xbox 360 verfügbar.

Um Syberia 2 für PC und auch künftig andere EA-Spiele der „Auf’s Haus“-Aktion kostenlos zu beziehen, benötigt ihr nichts weiter als einen aktiven Origin-Account. Mit diesem müsst ihr euch einfach anmelden und infolge könnt ihr die jeweiligen Titel, die umsonst angeboten werden, auf euren Rechner runterladen.

Kate Walkers Abenteuer werden mit Syberia 3 ab dem 20. April 2017 auf PC, Playstation 4 und Xbox One fortgesetzt.