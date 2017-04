Syberia 3 – Launch-Trailer stimmt auf Release des Adventures ein

Am morgigen Donnerstag, 20. April 2017, ist es soweit und ihr könnt mit der New Yorker Anwältin Kate Walker ihr neues Abenteuer in Syberia 3 erleben.

Reist virtuell in das verschneite Osteuropa, lernt das Nomadenvolk Youkol kennen und helft ihnen sich gegen die Ressentiments der ansässigen Einwohner zur Wehr zu setzen. Erkundet viele verschiedene Orte in der komplett in 3D umgesetzten Welt und findet Gegenstände, mit deren Hilfe ihr an anderer Stelle weiterkommen könnt. Führt zudem Gespräche mit den verschiedenen Charakteren, die ihr auf eurer Reise trefft und entscheidet am Ende, ob ihr euch freundlich, kooperativ, gemein oder gar aggressiv verhalten wollt. Bedenkt aber immer, dass jede Wahl Konsequenzen für euer weiteres Fortkommen im Spiel nach sich zieht.

Syberia 3 aus der Feder von Autor und Zeichner Benoit Sokal wurde von Microids entwickelt und wird für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Ergänzend könnt ihr weiterhin noch im Zuge der EA Auf’s Haus-Aktion den Vorgängerteil Syberia 2 kostenlos für PC downloaden und spielen.

Syberia 3 official launch trailer