Syberia 3 – Release aufs zweite Quartal verschoben

Ursprünglich sollte Syberia 3 noch im ersten Quartal 2017 erscheinen. Daraus wird nichts. Inzwischen gibt es aber schon einen neuen Release-Termin. Danach wird der von der Adventure-Welt mit Spannung erwartete Titel am 20. April 2017 für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One starten, darunter auch in komplett deutscher Sprachausgabe.

Das erste Syberia erschien 2002. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die junge US-Anwältin Kate Walker, die sich von New York aus nach Europa begibt, um dort den Verkauf einer alten Automaten-Manufaktur, die sich auf Luxus-Spielzeug spezialisiert hat, abzuwickeln. Doch an ihrem Zielort, einem entlegenen Alpendorf, angekommen, erfährt Kate, dass die rechtmäßige Besitzerin, Anna Voralberg, kürzlich verstarb. Allerdings gibt es einen rechtmäßigen Erben: Hans Voralberg, Bruder der Verstorbenen und begnadeter Automaten-Erfinder, der bereits vor Jahrzehnten das Dorf verließ und sich irgendwo in Sibirien aufhält.

Hans Voralberg hat sich einst auf die Reise zum mythischen Syberia begeben; ein Land, in welchem der Sage nach längst vergessene Mammuts durchs Meter hohe Gras stampfen. Entgegen den Anweisungen ihres Chefs macht sich Kate Walker auf die Suche nach dem mittlerweile schwer gealterten Erfinder, durchstreift Teile Sibiriens, entdeckt bisher unbekannte Regionen, trifft auf Menschen anderer Kulturen im ewigen Eis und erlebt allerhand spannende Abenteuer. Genre-typisch gilt es dabei zahlreiche Rätsel zu lösen. Dem ersten Syberia folgte mit Syberia II einige Zeit später noch ein zweiter Teil, der die Handlung des Vorgängers nahtlos fortführte.

Syberia 3 – “Discover” – Offizieller Trailer (EN)

Zu Syberia 3 bietet Online-Anbieter Amazon eine Collector’s Edition an. Besagte Variante umfasst alle drei Syberia-Spiele, den Soundtrack, ein Poster, einen 20-seitigen Comic, ein Artbook (60 Seiten), zwei Drucke sowie eine Figur von Kate Walker.