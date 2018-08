Taiko no Tatsujin – Beliebtes Rhythmus-Spiel erscheint noch in diesem Jahr in Europa

Bandai Namco hat kürzlich bekanntgegeben, dass das beliebte japanische Rhythmus-Spiel Taiko no Tatsujin noch in diesem Jahr im Westen veröffentlicht werden soll! So sollen am 2. November 2018 zwei unterschiedliche Varianten für PlayStation 4 und Switch erscheinen. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! wird für Nintendo Switch und Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 veröffentlicht. Am Ende der Meldung findet ihr auch den Ankündigungs-Trailer zu den zwei Taiko no Tatsujin-Titeln.

Die Taiko no Tatsujin-Titel beinhalten eine Vielzahl neuer Songs, Cross-Over-Charaktere und die Mehrspieler-Möglichkeit, bei denen sich die zwei Versionen durch die Features und Gameplay-Mechaniken von Grund auf unterscheiden. Nachfolgend beleuchten wir die einzelnen Versionen einmal genauer.

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!

Bei der Switch-Version werden die Joy-Con-Controller eure Drumsticks sein und der Einsatz von Motion-Control imitiert den einzigartigen Arcade-Stil. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! enthält zudem 20 Rhythmus-basierte Minispiele, die ihr mit bis zu vier Spielern gemeinsam spielen könnt. Zusätzlich wird es ein “Rhythm Game Modus” geben, bei dem ihr in die Rolle klassischer Nintendo-Charaktere schlüpften könnt, wie zum Beispiel Kirby aus Kirby oder Squid aus Splatoon 2.

Taiko no Tatsujin: Drum Session!

Die PlayStation-4-Version enthält ein Ranglisten-System, bei dem ihr in die kompetitive Seite von Taiko no Tatusjin eintauchen könnt. So könnt ihr euch online mit anderen Taiko-Spielern aus der ganzen Welt messen und dabei Kostüme, Sound-Effekte und Grußmöglichkeiten für Don-chan freischalten. Zudem könnt ihr durch die sogenannte “Guest Session” auf bekannte Charaktere wie Heihachi von der Tekken-Reihe, Pac-Man oder Hello Kitty zurückgreifen und mit diesen teilnehmen.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer der Taiko no Tatsujin-Titel.

Taiko no Tatsujin – Deutscher Teaser-Trailer “Mit allem Drum und dran”