Tales of Arise – E3 2019-Trailer kündigt neues „Tales of“-RPG von Bandai Namco an

Im Zuge des E3 2019 Xbox Press Briefings kündigte Bandai Namco mit Tales of Arise einen neuen Teil aus der „Tales of“-RPG-Reihe an, welcher im kommenden Jahr 2020, konkreter Release: tba, für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll.

Leiter des Entwicklerteams von „Tales of“, Yusuke Tomizawa, verspricht mit Tales of Arise neue Handlungsstränge, eine neue Spieldynamik und natürlich neue spannende Welten.

Tales of Arise verschlägt euch in ein Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beinhaltet. Die Bewohner Dahnas haben dem Planeten, den sie immer deutlich am Himmel sehen können, Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten sowie Göttlichen gesehen. Überlieferte Legenden und Sagen über Rena als auch seine Bewohner sind für Dahnas Menschen alltäglich, verbergen aber eine grausame Realität! Seit 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, plündert Dahnas Ressourcen und beraubt die Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit.

[German] Tales of Arise – E3 Announcement Trailer

Tales of Arise beginnt mit zwei Personen, die auf den beiden verschiedenen Planeten geboren wurden und die mit dem Älter werden den Wunsch hegen ihr Schicksal zu ändern und für sich und ihr jeweiliges Volk eine neue, andere Zukunft zu schaffen.

Für Tales of Arise verspricht Bandai Namco eine originelle Besetzung von Charakteren, eine dramatische Handlung, dynamische Kämpfe, detailreiche Umgebungen und einige klassische „Tales of“-Elemente. Mit Tales of Arise soll ein Neuanfang für das berühmte und erfolgreiche JRPG-Franchise markiert werden.