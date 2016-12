Tales of Berseria – Demo für Januar 2017 geplant und neues Video verfügbar

Tales of Berseria von Bandai Namco soll Ende Januar 2017 für PC und Playstation 4 erscheinen. Um auf das Rollenspiel aus der Tales of-Reihe einzustimmen, wird gut zwei Wochen vom dem offiziellen Release eine Demo im PSN Store angeboten wie Bandai Namco bekanntgegeben hat.

Die Tales of Berseria Demo soll demnach am 10. Januar 2017 auch im europäischen PSN Store verfügbar sein. Das Vollspiel Tales of Berseria folgt dann ab dem 27. Januar 2017 wahlweise als digitale oder Handels-Version.

Ergänzend zur Demo-Ankündigung von Tales of Berseria hat Bandai Namco ein neues Video zum Rollenspiel veröffentlicht, in dem zu ersten Mal die englische Sprachausgabe zu hören ist. Vorsorglich sprechen wir für das Tales of Berseria Video eine Spoiler-Warnung aus, das einige Szenen bezüglich der Story enthalten sind.

Tales of Berseria – PS4/PC – English Voice-Over (contains spoiler)