Tales of Vesperia: Definitive Edition – Neue Screenshots zum anstehenden Remaster verÃ¶ffentlicht

Bandai Namco hat zahlreich, neue Screenshots zu Tales of Vesperia: Definitive Edition veröffentlicht - dem Remaster von Tales of Vesperia. Nachdem sich Gerüchte hartnäckig gehalten hatten Anfang dieses Jahres, wurde die Tales of Vesperia: Definitive Edition während der E3 2018 offiziell angekündigt.

Die beigefügten Bildern präsentieren die Welt in der das Spiel stattfindet, Geschichte sowie die einzelnen Charaktere. Einen ergänzenden Tales of Vesperia: Definitive Edition-Trailer könnt ihr euch zudem hier anschauen.

Auf folgende Inhalte dürfte ihr euch in Tales of Vesperia: Definitive Edition freuen:

Hochskalierte Auflösung;

Zwei zusätzlich spielbare Charaktere (Patty Fleur und Flynn Scifo);

Möglichkeit Zwischensequenzen zu überspringen;

Enthält neue Handlungsabschnitte;

Zusätzliche Nebenereignisse und Plaudereien;

Einen weiteren Dungeon;

Neue Minispiele, Kostüme, Endgegner und Gigant-Monster.

Tales of Vesperia: Definitive Edition soll weltweit am 11. Januar 2019 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.