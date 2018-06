Tales of Vesperia – Remaster anlässlich 10.-Geburtstag möglich (Gerücht)

Bandai Namco plant offenbar das Rollenspiel Tales of Vesperia anlässlich des 10.-Geburtstags des Rollenspiels nochmals als Remaster zu veröffentlichten. Das darf zumindest angesichts der aktuell noch via Passwort geschützten Webseite TOV10th.tales-ch.jp angenommen werden.

In wie weit die Vermutungen zutreffend sind, bleibt abzuwarten. Gematsu, welche die Webseite entdeckt haben, berichten zudem, dass sie von verschiedenen, wenn auch nicht näher genannten Quellen, erfahren haben, dass das RPG Tales of Vesperia Remaster während der E3 2018 (12.-14.06.2018) von Bandai Namco offiziell angekündigt werden würde.

Tales of Vesperia wurde erstmals im August 2008 zunächst für Microsofts Xbox 360 veröffentlicht und im Nachgang mit zahlreichen Download-Inhalten erweitert. Im September 2009 folgte Tales of Vesperia auch für Playstation 3 als erweiterte Disc-Version, da neben dem Hauptspiel Tales of Vesperia etliche zum Teil auch neue, bis dahin noch nicht veröffentlichte Inhalte (Charaktere, Dungeons, Bosse, etc.) verfügbar wurden. Die PS3-Version von Tales of Vesperia wurde nur in Japan, nicht aber in den USA bzw. Europa veröffentlicht.