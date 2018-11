Tannenberg â€“ Termin fÃ¼r finale Version des WW1-Online-Shooters bekannt

Der auf Steam bereits seit längerer Zeit als Early-Access-Titel erhältliche WW1-Online-Shooter Tannenberg nähert sich der Fertigstellung und soll ab dem 13. Februar 2019 als finale Fassung vorliegen.

Tannenberg ist das eigenständig lauffähige Addon zum Multiplayer-Shooter Verdun (2015). Standen im Quasi-Vorgänger noch die Kriegsschauplätze Frankreichs (Westfront) im Vordergrund des Geschehens, so führt uns Tannenberg diesmal an die Ostfront während der Zeit des Ersten Weltkrieges. Entsprechend werden die Schlachtfelder nun häufiger von unebenen und dicht bewaldeten Regionen sowie Schneelandschaften dominiert. Im Gegensatz zu den aus Verdun bekannten Grabenkämpfen verlaufen die Gefechte somit mobiler. Der Spieler kämpft wahlweise auf Seiten Österreich-Ungarns oder als Angehöriger der russischen Armee. Auf den weitläufigen Karten können sich dabei bis zu 64 Spieler gleichzeitig bekriegen.

Festgehalten haben die Entwickler von Blackmill Games am hohen taktischen Anspruch sowie am realitätsnahen Gameplay. Beides war bereits eine große Stärke in Verdun. Auch Tannenberg wendet sich damit weniger an typische Battlefield 1-Fans, sondern hauptsächlich an Spieler, die das Taktieren vor das allzu unvorsichtige Handeln setzen.

WW1 FPS Tannenberg – Release Date Announcement | PC