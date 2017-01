Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan – Aus PSN- und Xbox Store entfernt

Nicht nur der erste und zweite Teil von The Amazing Spider-Man wurden jeweils aus den PSN-, Steam- und Microsoft Xbox Store entfernt, auch Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan hat mehr oder weniger klammheimlich einen Abgang gemacht.

Während im Microsoft Xbox Store zumindest noch die zwei Add-Ons TMNT: Mutants in Manhattan Samurai Paket und TMNT: Mutants in Manhattan Rock N Rock Paket für je 2.99 Euro gelistet werden, fehlt dagegen das Hauptspiel in allen drei Stores.

Warum Activision Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhatten die Digitalversion jeweils für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One entfernt hat, ist nicht bekannt, vor allem auch da der Actionspiel erst vor gut acht Monaten am 24. Mai 2016 veröffentlicht wurde.