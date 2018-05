Tennis World Tour – Release-Termin steht fest und frisches Gameplay mit 2 Tennis-Legenden

Bigben und Breakpoint haben zum kommenden Tennissportspiel Tennis World Tour, welches sich als eine Art “geistiger Top Spin-Nachfolger” versteht, nicht nur ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht, sondern auch den finalen Release-Termin bekanntgegeben. Demnach wird Tennis World Tour zunächst am 29. Mai 2018 für Playstation 4 und Xbox erscheinen. Die ebenfalls geplanten Versionen für PC und Nintendo Switch sollen am 15. Juni 2018 folgen.

Über 30 verschiedene Tennisstars sollen euch in Tennis World Tour zur Verfügung stehen, darunter auch Andre Agassi und John McEnroe. Und im Zeichen dieser beiden Tennislegenden steht auch der nachfolgende Trailer, der – Tennisfans wissen Bescheid – garantiert Erinnerungen an das legendäre Zusammentreffen der beiden in Wimbeldon 1992 weckt. Wer wird wohl als Sieger vom Platz gehen?

Tennis World Tour – John McEnroe vs Andre Agassi Gameplay – Legends Edition

Weiterhin haben Bigben und Breakpoint bestätigt, dass es einen Turnier-Modus in Tennis World Tour geben wird, der es euch auch ermöglicht gegen Agassi und/oder McEnroe zu spielen. Entscheidet ihr euch noch vor Release die Tennis World Tour Legends Edition wahlweise für PC, Playstation 4, Switch oder Xbox One vorzubestellen, könnt ihr außerdem euch selbst im Tennisspiel verkörpern. Neben den beiden Tennisgrößen in ihren bekanntesten Outifts wird die Legends Edition auch noch exklusive Schläger bieten sowie fünf Fähigkeits-Karten, den “Legend”-Titel und einen Trainer, der euch einen Erfahrungsbonus gewährt.