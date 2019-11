Terminator Resistance – Erfolge Trophäen Liste inkl. Infos & Gameplay-Trailer

Mit Terminator: Resistance erscheint am 15. November 2019 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen eine weitere Terminator-Film-Lizenz-Versoftung. Verantwortlich für die Umsetzung als solche ist das Entwicklerstudio Teyon (Rambo: The Video Game), für das Publishing ist Reef Entertainment zuständig.

Terminator: Resistance wird als First Person Shooter beschrieben und nutzt, wenn auch eher rudimentär, das Terminator-Universum als Basis. Eine Anlehnung an einen konkreten Filmteil findet nicht statt. Die Handlung in Terminator: Resistance ist in das Jahr 2028 verlegt. Handlungsort ist Los Angeles. Somit ist das Setting in Terminator: Resistance ein Jahr vor den Ereignissen aus der Zukunft, wie sie in den ersten beiden Terminator-Filmen von James Cameron gezeichnet wird, angesiedelt. In der Rolle des Jacob Rivers, der Teil des Widerstands gegen Skynet ist, müsst ihr euch dann beweisen. Entscheidungen, die getroffen werden müssen, scheinen eine wichtige Rolle zu spielen, da sie auch für verschiedene Enden in Terminator: Resistance relevant sind.

Terminator: Resistance | Announcement Trailer | PS4

Anhand eines frisch veröffentlichen Terminator: Resistance Gameplay-Videos könnt ihr euch weitere Eindrücke zum Actionspiel verschaffen. Der nachfolgende Trailer benötigt auch keine wirkliche Spoiler-Warnung, denn Infos, wer zum Beispiel die hilfreiche Stimme aus dem Walkie-Talkie ist, die Jacob Rivers bei der Flucht aus Pasadena zur Seite steht, gibt es nicht. Dafür präsentieren sich verschiedene kleine wie größere, mehr oder weniger gefährliche Gegner sowie weitere Protagonisten, mit denen es Rivers zu tun bekommt. Auch die Option in Gesprächen Auswahlmöglichkeiten zu haben und damit den Verlauf zu beeinflussen, ist zu sehen. Solltet ihr in die Rolle von Rivers schlüpfen wollen, habt auch immer im Hinterkopf, dass sich eure Energie, sofern ihr verliert, nicht von alleine wieder auffüllt. Stattdessen müsst ihr die guten, alten Medikits ausfindig machen. Nebenbei auch Leichen und deaktivierte Terminatoren nach Brauchbarem absuchen, soll sich als nützlich erweisen, auch, weil gefundene Gegenstände zum Handel mit anderen Charakteren und damit zum Weiterkommen beitragen.

Terminator: Resistance – Opening Gameplay [EU]

Und natürlich kommt Terminator: Resistance mit Erfolgen bzw. Trophäen im Gepäck daher. Für Gamerscore-Jäger warten die obligatorischen 1000 Punkte, die sich auf gesamt 25 Erfolge verteilen, darauf, erspielt zu werden. Seid ihr auf der Playstation 4 bzw. PS4 Pro unterwegs, gibt es 1185 Punkte, die sich auf 1x Platin, 7x Gold, 7x Silber und 11 Bronze verteilen. Welche Erfolge bzw. Trophäen in Terminator: Resistance zum Erspielen integriert wurden, könnt ihr der nachfolgenden Terminator: Resistance Erfolge Trophäen Liste entnehmen.

Terminator Resistance – Erfolge Trophäen Liste

Hasta la vista, Baby! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstöre deinen ersten T-800.

Es ist ein Vogel … – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Zerstöre einen T-800 Flammenwerfer, indem du auf seinen Kraftstofftank schießt.

Hacker – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Hacke erfolgreich 10 Geräte.

Helfende Hand – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Hacke einen Turm.

Bastler – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Verbessere deine Waffe.

Mach lauter – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Nutze Ryans Ghettoblaster, um Alvin zu ärgern.

Forscher – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Mach mindestens ein ‘gutes’ Foto eines Feindes.

Keine Missionspriorität – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe ein Nebenziel ab.

Leichtes Geld – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Knacke 10 Schlösser.

Heimwerker – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stelle erfolgreich 5 Gegenstände her.

Journalist – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Finde eine Notiz.

Keine Hoffnung – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Öffne die verschlossene Tür in Pasadena.

Mit gleicher Münze heimzahlen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Töte einen Feind mit einem gehackten Turm.

Effizienter Killer – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Töte einen Terminator mit einem Terminierungsmesser.

Blackout – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstöre einen Skynet-Außenposten.

Zählt immer noch als einer – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstöre den T-47, der Pasadena besetzt.

Für mich von Priorität! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe 5 Nebenziele ab.

Historiker – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Finde 10 Notizen.

Ganz knapp – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Entkomme mit anderen Überlebenden aus Pasadena.

Kontakt – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Stelle den Kontakt zu den gefangenen Soldaten des Widerstands her.

Nach Hause – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Finde die Zuflucht des Widerstands der Süddivision.

Das Blatt wendet sich – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Entkomme mit Alvin aus dem Stadtzentrum.

Das gebrannte Kind … – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Zerstöre den Infiltrator.

Zweite Generation – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Beschaffe Skynet-Sicherheitscodes von einem gefallenen HK-Panzer.

Ich komme wieder – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe das Spiel auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe ab.

No problemo – Platin Trophäe

Hole dir alle Trophäen.