That’s You – Neue Plattform-Action für Playstation 4?

Offenbar plant Sony noch in diesem Jahr ein Spiel mit Namen That’s You für Playstation 4 zu veröffentlichen. Das darf angesichts einer vom brasilianischen Rating-Board Classificação Indicativa vorgenommenen Altersverifizierung angenommen werden.

Um was es sich konkret bei That’s You handelt ist unklar. Aus der Beschreibung des Rating-Boards lässt sich bisher lediglich entnehmen, dass es sich wohl um einen Plattform-Action-Mix handelt und der Release für PS4 in 2017 erfolgen soll.

Bis dato allerdings hat Sony keinen Titel mit That’s You angekündigt und entsprechende Meldungen diesbezüglich auch nicht kommentiert. Gemeinhin wird angenommen, dass spätestens die E3 2017 im nächsten Monat Aufschluss liefern und Sony That’s You in der Woche 13.-16. Juni 2017 ankündigen könnte.