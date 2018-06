The Awesome Adventures of Captain Spirit – Kostenloses Adventure von den Life-is-Strange-Machern enthüllt

Während der Microsoft Pressekonferenz in Los Angeles anlässlich der diesjährigen E3 wurde The Awesome Adventures of Captain Spirit angekündigt! Das neuste narrative Adventure aus dem Hause Dontnod Entertainment ist laut Entwickler eine kostenlose, spielbare Demo, die im Life is Strange-Universum zuhause und mit Life is Strange 2 verknüpft ist.

Ihr schlüpft hierbei in die Rolle von dem kreativen und phantasievollen zehnjährigen Chris a.k.a Captain Spirit. Der Junge träumt davon ein Superheld zu sein und entflieht täglich der traurigen Realität, um als Captain Spirit fantastische Abenteuer zu erleben. Das Spiel soll als eine Art Appetitanreger für das im Mai 2017 angekündigte Life is Strange 2 dienen. Trotzdem ist Captain Spirit eine eigenständige Erzählung, da ihr mit jedem Durchspielen mehr von Chris Geheimnissen aufdecken könnt.

Folgende Features soll das Spiel enthalten:

Ein narratives Spiel, angesiedelt im Life is Strange-Universum;

Schlüpft in die Rolle von Chris und seinem Alter Ego Captain Spirit;

Enthüllt verschiedene Geheimnisse, indem ihr Missionen als Captain Spirit abschließt;

abschließt; Eure getroffenen Entscheidungen können in Life is Strange 2 mit übernommen werden.

The Awesome Adventures of Captain Spirit soll ab dem 26. Juni 2018 kostenlos für PC, Playstation 4 und Xbox One angeboten werden.

Captain Spirit – Ankündigungs-Trailer