The Crew 2 – Closed Beta-Starttermin bekannt und jede Menge Gameplay-Material verfügbar

Zückt die Kalender und markiert euch den The Crew 2 Closed Beta-Termin! Wie Ubisoft bekanntgegeben hat, könnt ihr, sofern ihr eine Einladung erhaltet, ab dem 31. Mai 2018, 10:00 Uhr MEZ los legen und bis zum 4. Juni 2018, 10:00 Uhr MEZ The Crew 2 auf PC, Playstation 4 und Xbox One ausprobieren.

Um die Chance zu erhalten an der The Crew 2 Beta teilnehmen zu können, müsst ihr euch auf der offiziellen The Crew Game Beta-Webseite anmelden. Solltet ihr für die The Crew 2 Closed Beta ausgewählt werden, erhaltet ihr die Möglichkeit den Beta-Client schon vor dem eigentlichen Start der Beta runterzuladen. Der Vorab-Download für den The Crew 2 Beta-Client ist, sofern ihr eine Einladung erhaltet, ab dem 29. Mai 2018 möglich.

THE CREW 2 : Closed Beta – Willkommen zu Motornation | Ubisoft [DE]

Im Zuge der The Crew 2 Closed Beta werdet ihr die Möglichkeit erhalten die ersten Level des Fortschrittsystems zu erleben. Ihr werdet Rennen in den ersten vier Disziplinen Street Race, Rally Raid, Powerboat und Aerobatics absolvieren können. Während der Rennen könnt ihr auch die Blitzwechsel-Funktion ausprobieren. Diese erlaubt es euch den Fahrzeugtyp blitzartig an das jeweilige Terrain anzupassen. So kann aus einem Flugzeug, mit dem ihr gerade unter der San Francisco Golden Gate Bridge durch fliegt via Knopfdruck zu einem Boot werden. Ferner werdet ihr die neu gestaltete USA-Kulisse zu Lande, zu Wasser und in der Luft schon einmal in Auszügen in Augenschein nehmen können.

Anhand einiger frischer Gameplay-Trailer könnt ihr euch schon jetzt einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten der The Crew 2 Closed Beta holen.

The Crew 2: Coast to Coast | Trailer | Ubisoft [NA]

The Crew 2: Blazing Your Own Trail Across America – Gameplay and Interview | UbiBlog | Ubisoft [NA]

The Crew 2: Motorsports Vehicle Series Recap | Trailer | Ubisoft [NA]

Ergänzend zu den The Crew 2 Closed Beta-Infos serviert Ubisoft außerdem weitere zwei Gameplay-Videos, anhand derer ihr einen Blick auf die Vielfalt an Aktivitäten, Fahrzeugen und Anpassungsfähigkeiten werfen könnt. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in die Arbeit der Entwickler, da sie euch zeigen, wie die The Crew 2-Welt entstanden ist und entwickelt wurde, um euch eine “realistische Spiel- und Rennwelt zu ermöglichen”.

The Crew 2 – Angespielt | Ubisoft-TV [DE]

THE CREW 2 – DIE GEBURT DER MOTORNATION – BEHIND THE SCENES | Ubisoft [DE]

The Crew 2 soll am 29. Juni 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.