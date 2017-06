The Crew 2 – E3 2017 Video, Bonusprogramm und Beta-Registrierung

Ubisoft hat während ihrer E3 2017 Pressekonferenz die Fortsetzung des erfolgreichen Open-World-Rennspiels The Crew angekündigt.

Das erste The Crew 2 Video zeigt euch mit rasanten Schnitten, was sich in The Crew 2 so alles geändert hat und auf was ihr euch freuen dürft. The Crew 2 wird nicht nur eine komplett neue gestaltete USA Open-World bieten, sondern ermöglicht es auch in die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel zu steigen. Ihr könnt alleine oder mit Freunden eine Vielzahl von Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen nutzen und entweder an Wettkämpfen teilnehmen oder einfach die offene Spielwelt erkunden.

Rast durch die Rocky Mountains, den Straßen von New York, am Mississippi entlang oder durchquert den Grand Canyon. Setzt euch hinter das Steuer von verschiedenen Sportwagen, berühmten amerikanischen Motorrädern, Kunstflugmaschinen oder Schnellbooten. Fahrzeuge lassen sich Kaufen und individualisieren, um sie euren Bedürfnissen und Wünschen anzupassen.

The Crew 2: E3 2017 Official Conference Presentation | Ubisoft [US]

Wer bereits den Erstling The Crew gespielt hat und künftig mit The Crew 2 unterwegs sein wird, erhält als Belohnung bis zu 18 zusätzliche Fahrzeuge im Zuge des Ubisoft The Crew 2 Belohnungsprogramms. Was ihr dafür tun müsst, ist denkbar einfach. Erfüllt bestimmte Aufgaben in The Crew und schaltet dadurch zusätzliche Fahrzeuge für The Crew 2 frei. Weitere Informationen zum Bonusprogramm findet ihr auf der offiziellen Ubisoft Webseite.

Wer möchte, kann sich ab sofort auf der offiziellen Ubisoft Webseite für einen The Crew 2 Beta-Zugang anmelden. Ruft die Seite auf, wählt euer System (PC, Playstation 4 oder Xbox One) und gebt die benötigten Daten an.

The Crew 2 soll Anfang 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.