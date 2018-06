The Crew 2 – Open Beta-Client Download ab sofort möglich und Beta-Startzeit steht fest

Nur noch wenige Tage, dann könnt ihr The Crew 2 vorab schon einmal etwas auf den Zahn fühlen und ausprobieren, wie sich Ubisofts Racer spielt. Die The Crew 2 Open Beta steht euch gleichermaßen auf PC, Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung. Den entsprechenden The Crew 2 Beta-Client könnt ihr euch über die offizielle The Crew Game-Webseite auswählen und herunterladen.

Konkret los geht es dann ab dem 21. Juni 2018, 10:00 Uhr unserer Zeit. Ab diesem Moment hab ihr die Möglichkeit zu testen, wie es ist die Rennstrecken in The Crew 2, neben den obligatorischen Autos, auch wahlweise mit Motorrädern, unter anderem mit Harley Davidson, Booten und Flugzeugen unsicher zu machen. Die The Crew 2 Open Beta endet am 25. Juni 2018, ebenfalls um 10:00 Uhr unserer Zeit.

The Crew 2 – Open Beta Trailer [PS4, deutsch]

In der The Crew 2 Open Beta könnt ihr euch verschiedene Regionen und Städte anschauen. Außerdem werden einige Motorsport-Aktivitäten zur Verfügung stehen. Erfüllt Missionen zu Lande, zu Wasser und in der Luft und schaltet auch im Rahmen der ersten beiden Levels neue Disziplinen und Fahrzeuge frei und gewinnt neue Follower hinzu. Die Open Beta könnt ihr wahlweise alleine oder mit bis zu drei Freunden gleichzeitig auf der gleichen Plattform spielen.

The Crew 2: E3 2018 Conference Presentation | Ubisoft [NA]

The Crew 2 wird von Ivory Tower entwickelt und am 29. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wahlweise könnt ihr The Crew 2 noch in verschiedenen Ausführungen vorbestellen (Gold oder Motor Edition) und sichert euch damit nicht nur Vorbesteller-Boni, sondern untern anderem auch den The Crew 2 Season Pass (auch separat erhältlich). Zudem erhaltet ihr als Besitzer einer The Crew 2 Gold Edition Vorabzugang zum Spiel, sodass ihr schon ab dem 26. Juni 2018 spielen könnt.