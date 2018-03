The Crew 2 – Release-Termin bekannt, neuer Trailer verfügbar und “Motor Edition” vorgestellt

The Crew 2 hat, nachdem das Rennspiel Anfang Dezember 2017 zunächst verschoben wurde, einen festen Release-Termin verpasst bekommen, wie Ubisoft bekanntgegeben hat. Demnach wird das Rennspiel am 29. Juni 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Ergänzend hat Ubisoft auch einen weiteren The Crew 2 Gameplay-Trailer veröffentlicht und die The Crew 2 Motor Edition vorgestellt, mit der ihr drei Tage früher loslegen und infolge auch eure Motoren schön aufrüsten könnt. Die The Crew 2 Motor Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und beinhaltet zum einen das Hauptspiel The Crew 2 als Gold Edition sowie den Season Pass, der neue Fahrzeuge, Outfits, zusätzliche Inhalte und mehr bieten wird. Zum anderen enthalten ist außerdem

das Motorsport Deluxe-Paket, welches einzigartige Outfits und Fahrzeuge beinhaltet, darunter der 2017er Ford F-150 Raptor Race Truck, das 2002er Pilatus PC-21 Air Race Edition-Flugzueg und der 2008er Abarth 500 Monster Truck Edition;

ein exklusives Steelbook;

die offizielle Landkarte;

vier originale Sticker;

ein amerikanisches Nummernschild, das speziell für The Crew 2 angepasst wurde und in einer hochwertigen Sammlerbox verschickt werden soll.

Weiterhin gibt es von Ubisoft für Vorbesteller von The Crew 2 das Legendary Motors-Paket, mit dem exklusive Fahrzeuge wie der 2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car und die 2017er Harley Davidson Iron 883 ihr erhalten könnt.

THE CREW 2: Ankündung des Erscheinungsdatums / Gameplay Trailer | Ubisoft [DE]

The Crew 2 wird von Ivory Tower in Lyon entwickelt. Als Spieler werdet ihr Gelegenheit haben die USA vollständig überarbeitet und neu gestaltet erleben zu können. Nicht mehr nur zu Lande, sondern auch zu Wasser und in der Luft könnt ihr dann beweisen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Nehmt in der Open-World an Wettbewerben teil und erkundet dabei das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wahlweise alleine oder mit Freunden. Dafür werden euch eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote als auch Flugzeuge zur Verfügung stehen. Street Racing, Off-.Road, Pro Racing und Freestyle sind die Aufgaben-Modi, die unter anderem auf euch warten.

Schon jetzt könnt ihr mit dem The Crew-Belohnungs-Programm beginnen Fahrzeuge zu sammeln. Schließt eine Reihe von monatlichen Herausforderungen im ersten The Crew-Spiel ab und schaltet bis zu 19 Fahrzeuge, darunter exklusive Wasserfahrzeuge, für The Crew 2 frei.

Und weiterhin könnt ihr euch auch noch auf der The Crew-Webseite für die geplante The Crew 2 Beta anmelden.