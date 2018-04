The Dark Inside Me – Psycho-Schocker soll im Juni 2018 erscheinen

Das erste Kapitel des episodischen Psycho-Horror-Adventures The Dark Inside Me soll am 6. Juni 2018 für PC (Steam) erscheinen. Kapitel 1 enthält die vier Episoden Broken Lines of a Killer, Auschwitz Death Camp, Hidden Lies und Her Twisted Pleasure. Insgesamt soll der Thriller aus acht Kapiteln bestehen, die nacheinander erscheinen, jeweils mehrere Episoden umfassen und aufeinander aufbauen. Ob sich der Hardcore-Schocker in dieser Vollständigkeit auch in Deutschland lange halten wird, ist aufgrund der zum Teil heiklen Themen einzelner Episoden („Auschwitz“) zumindest fraglich.

The Dark Inside Me beginnt in einem Krankenhaus, wo wir – an ein Bett gefesselt – unter Polizeiaufsicht erwachen. Warum wir hier sind und was genau wir ausgefressen haben, erschließt sich dem Spieler zunächst nicht. Das Psycho-Adventure, welches sich klar an eine erwachsene Zielgruppe wendet, soll „den Spieler im Spiel abbilden“ und ihn im Rahmen eines dynamischen Szenarios selbst entscheiden lassen, wie er vorgeht. Der virtuelle Psycho (= Spieler) lernt damit seine Grenzen, aber auch seine eigene Gewaltbereitschaft kennen und wird wiederholt mit der selbst auferlegten Frage konfrontiert: „Wie weit kann und werde ich (in meiner Grausamkeit) gehen?“ Unsere Handlungen und Entscheidungen haben unmittelbaren Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Auch einige der obligatorischen Rätsel-Aufgaben sollen sich auf unterschiedlichen Wegen lösen lassen.

The Dark Inside Me wird von einem türkischen Ein-Mann-Entwickler (Akçay Karaazmak) produziert. Frühere Kampagnen auf Kickstarter und Indiegogo, die eine komplette Finanzierung des Horror-Schockers sicherstellen sollten, verliefen weitgehend erfolglos. Dennoch kam genug Geld zusammen, um das erste Kapitel fertigzustellen. Laut Steam wird der Titel nur in englischer Sprache verfügbar sein. Deutsche Untertitel gibt es vorerst nicht.

2018 Horror Game – The Dark Inside Me – Trailer (2018) Psychological Horror Adventure Game