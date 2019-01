The Elder Scrolls: Legends – Erweiterung “Inseln des Wahnsinns” mit Trailer vorgestellt

Mit “Inseln des Wahnsinns” erscheint am 24. Januar 2019, für Android- und iOS-Geräte sowie PC, die bislang größte Erweiterung für The Elder Scrolls: Legends. Um das gebührend zu feiern hat Bethesda Softworks einen Trailer zur Erweiterung veröffentlicht, der euch erste Einblicke in die Geschichte, um einen verzweifelnden Vater der seinen Sohn retten möchte, gewähren soll. Am Ende der Meldung findet ihr den Trailer dazu!

Mit der Inseln des Wahnsinns-Erweiterung erwarten alle The Elder Scrolls: Legends-Spieler viele Überraschungen wie zum Beispiel neue Karten und Reihen-Mechaniken, Verwandlung und Wahnsinn als Leitmotive und eine Geschichte, die eine Mischung aus Heiterkeit und Tragik bietet. In Kürze könnt ihr auch die Erweiterung auf der The Elder Scrolls: Legends-Webseite vorbestellen.

Die Inseln des Wahnsinns-Erweiterung ist für 19,99 Euro vorbestellbar und enthält drei Kapitel, einen Kartenrücken sowie einen Titel. Neben dieser Version wird es auch die Dreierpack-Premium-Bundle-Edition für 49,99 Euro geben. Hierbei erhaltet ihr alle drei Kapitel, einen Premium Kartenrücken, zwei Titel und Zugriff auf alle Inseln des Wahnsinns-Karten in der Premium-Version zum Release. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit die drei Kapitel in The Elder Scrolls: Legends selbst zu kaufen. Hierbei müsst ihr dann 1000 Gold pro Kapitel bezahlen.

The Elder Scrolls: Legends – Inseln des Wahnsinns-Trailer