The Elder Scrolls Online: Summerset – Neuer Trailer stellt den verschwundenen Psijik-Orden vor

Wenn ihr unsere Vorschau zu The Elder Scolls Online: Summerset gesehen habt, dann ist euch sicherlich bewusst geworden, dass der mysteriöse Psijik-Orden eine wichtige Rolle in der neusten Erweiterung spielen wird. So könnt ihr erstmals dem Orden beitreten und die geheimnisvollen magischen Fähigkeiten erlernen. Im neusten Vorschau-Trailer von Bethesda, könnt ihr alles über die verschwiegenste Vereinigung von Tamriel erfahren!

Mit der Summerset-Erweiterung (auf deutsch Sommersend) in The Elder Scrolls Online, kehrt der Geheimorden nach 350-jähriger Abwesenheit zurück. Die Gründe für ihr verschwinden bleiben verborgen, genauso weshalb sie zurückgekehrt sind. Doch mit einer einzigartigen Questreihe sowie Story-Line könnt ihr der Geschichte auf den Grund gehen und habt die Möglichkeit die große Welt von Summerset zu bereisen. Euer Hauptziel wird es sein, die mysteriösen Zeitrisse zu schließen, die eine Welle der Zerstörung herbeigerufen haben.

Mit den neuen Fähigkeiten des Ordens seid ihr für die neuen Gefahren gewappnet. In eurem Repertoire sind diverse magische Fertigkeiten, die euch einen Vorteil aus den kommenden Kämpfen ziehen lassen; So könnt ihr zum Beispiel die Feinde verlangsamen oder einfrieren, eure Regeneration von Leben und Ressourcen ankurbeln und die Zeit zurückdrehen und andere Aktionen wählen. Mithilfe dieser neuen Fähigkeiten könnt ihr die Insel Artaeum erkunden, den Turm Ceporah und den Ritenmeister Iachesis besuchen und die Geheimnisse des alten Geheimordens sowie der Magiergilde enthüllen.

Zudem wird es die The Elder Scrolls: Summerset in diversen Editionen geben, die wir euch nachfolgend aufgelistet haben:

Digitale Standard-Edition (39,99 Euro) - Enthält das neue Kapitel Summerset, das Hauptspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited und (zeitlich begrenzt) das letzte Kapitel Morrowind und das Reittier Albtraumsenche.

Digitale Upgrade-Edition (29,99 Euro) - Aktualisiert das Hauptspiel auf die Summerset-Edition. Enthält außerdem das Reittier Albtraumsenche und (zeitlich begrenzt) das Kapitel Morrowind.

Digital Collector’s Edition (59,99 Euro) - Enthält zusätzlich zu den Inhalten der Standard-Edition auch noch ein Blutschatten-Schemenross, ein Greifenschlüpfling als Begleiter, die Aktionen des Hauses der Träumereien, den Handwerksstil der Göttlichen Strafbehörde sowie das Psijik-Weissagertalisman.

Digital Collector’s Edition Upgrade (39,99 Euro) - Enthält zusätzlich zu den Inhalten der Upgrade-Edition auch noch die Zusatzinhalte der Collectors-Edition.

Collector’s Edition (99,99 Euro) - Besitzt neben allen Boni der Digital Collector’s Edition auch eine Mephala-Statue, Razum-Dars Tagebuch, eine Karte von Summerset sowie ein exklusives Steelbook.

Zu jeder Vorbestellung, sei es digital oder physisch, erhaltet ihr das “Gabe der Königin”-Paket mit dazu. Folgende Gegenstände sind dabei enthalten:

Kostüm „Hof des Aufruhrs“: Ein exklusives Kostüm in düsterem Stil, das allen Klassen zur Verfügung steht.

Taschensalamander als Begleiter: Entfesselt mit diesem friedlichen Begleiter euren inneren Lurch im Spiel.

Schatzkarten: Diese drei uralten Schatzkarten führen euch zu Beutebehältern: Ausrüstung, Gold und andere vergessene Reichtümer.

Kronen-Kiste des Psijik-Gewölbes: Öffnet sie für die Chance auf an die Psijiker angelehnte Reittiere, Begleiter, Kostüme und mehr

Schriftrolle des Lernens: Erhaltet mit der Schriftrolle des Lernens einen zweistündigen 50-%-Erfahrungsbonus.

The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint am 21. Mai 2018 für PC und 5. Juni 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.

The Elder Scrolls Online: Summerset – Tritt dem Psijik-Orden bei