The Elder Scrolls Online – Zwei weitere DLCs während der E3 2018 angekündigt

Während der E3-Pressekonferenz von Bethesda wurden zwei weitere DLCs für The Elder Scrolls Online vorgestellt. So führt euch ,,Wolfhunter” in das nächste Verlies-DLC und der Weg nach ,,Murkmire” wird mit der nächsten Gebietserweiterung geebnet. Das MMORPG von ZeniMax Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel oder als digitale Version erhältlich.

Im Wolfhunter-DLC taucht ihr in die Geschichten von Tamriels Werwölfen ab, bei dem sich alles um den Fluch der Lykanthropie dreht. Zudem sollen zwei herausfordernde Gruppenerfahrungen auf euch warten. Zum einen handelt es sich hierbei um das Mondjägerfeste- sowie Marsch der Aufopferung-Verlies. In beiden Verliesen warten Horden an monströsen Gegner auf euch, die sich euch und euren Belohnungen in den Weg stellen wollen. Zu den Belohnungen zählen neue Gegenstandssets, Maskensets und weitere Belohnungen, die noch nicht weiter genannt wurden.

Mit der Gebietserweiterung Murkmir erwartet euch eine spannende Geschichte, in der ihr tief in die Heimat der Argonier eintauchen könnt. Dort müsst ihr das Vertrauen der zurückgezogenen Stämme für euch gewinnen. Wenn euch das Vertrauen gewiss ist, geht es weiter in die maroden Xanmeer-Ruinen, hindurch in die Wildnis des Schwarzmarschs. Am Ende erwarten euch die größten Geheimnisse des Hists!

Wann die The Elder Scrolls Online-DLCs veröffentlicht werden ist, noch nicht klar, fest steht, dass die Veröffentlichung noch in diesem Jahr erfolgen soll. Derweil könnt ihr euch unser Preview zu The Elder Scrolls Online: Summerset anschauen. Haltet auch Ausschau nach unserem ausführlichem Test, denn wir schon bald veröffentlichen werden.

The Elder Scrolls Online – Offizieller Trailer der E3 2018