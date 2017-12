The Evil Within 2 â€“ Demo fÃ¼r PC, PlayStation 4 und Xbox One verfÃ¼gbar

Zum im vorletzten Monat veröffentlichten Survival-Horror-Abenteuer The Evil Within 2 ist jetzt eine kostenlose Demo für Konsolen (PS4 und Xbox One) sowie PC verfügbar. Die Probierversion beinhaltet die ersten Kapitel des düsteren Horror-Adventures.

The Evil Within 2 ist der reguläre Nachfolger des ersten The Evil Within aus dem Jahre 2014. Im aktuellen Teil der Reihe übernehmen wir die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, den es bei der Rettung seiner ursprünglich totgeglaubten Tochter in eine halboffene Alptraum-Welt verschlägt. Dort erwarten ihn grauenhafte Kreaturen, die es mit Handwaffen zu bekämpfen, zu umschleichen oder per Sprengfallen zu vernichten gilt.

Von insidegames.ch erhielt die PC-Version von The Evil Within 2 im Oktober 2017 eine Gesamtwertung von 90 %.

Launch Trailer [Red Band] | The Evil Within 2 (2017)