The Evil Within 2 – E3 2017 Ankündigungs-Trailer und erste Infos veröffentlicht

Neben einem neuen Wolfenstein- und Dishonored-Ableger wurde auf Bethesdas E3 2017 Showcase ebenfalls das neue Horror-Adventure The Evil Within 2 offiziell angekündigt.

In The Evil Within 2 muss sich Sebastian Castellanos wieder mit dem Übernatürlichen auseinandersetzen, um seine tot geglaubte Tochter Lilly zu retten. Drei Jahre vor den Ereignissen von The Evil Within, welche Sebastian in die Beacon-Nervenklinik verschlugen, um eine Mordserie aufzuklären, geschah das Unglück: Lilly wurde augenscheinlich bei einem Wohnungsbrand getötet.

Nachdem Sebastian die Geschehnisse von The Evil Within überlebt hat, machte er sich auf die Suche nach den Verantwortlichen, die ihm das Schlamassel in der Beacon-Nervenklinik eingebrockt haben. Dabei trifft er auf Juli Kidman und erfährt, dass seine Tochter Lilly immer noch am Leben ist. Lilly wird von Mobius benutzt, um eine neue STEM-Welt zu erschaffen. Sebastian hat eine Chance nicht nur Lilly zu finden, sondern auch zu retten, aber nur wenn er bereit ist sich in die Hölle zu begeben.

The Evil Within 2 wird eine Mischung aus wie schon aus Teil 1 bekannten abgeschlossen Umgebungen bieten, aber gleichzeitig auch Bereiche besitzen, welche weniger linear sind und viel Raum zum Erkunden bieten. Und erneut muss immer im Hinterkopf behalten werden, dass alle Ressourcen und auch Munition sehr knapp bemessen sind.

Als neuer Schauplatz dient die zerfallene Stadt Union, welche mittels Lillys Geist errichtet wurde. Als neues Hilfsmittel hat Sebastian einen Kommunikator im Gepäck, mit welchem er zeitweilig mit der echten Welt kommunizieren kann. Dabei steht ihm Juli Kidman zur Seite und versorgt Sebastian immer wieder mit neuen Informationen. Außerdem kann der Kommunikator noch als eine Art Stadtführer verwendet werden, da dieser immer wieder Fundorte von Ressourcen und Nebenaufgaben aufzeigt.

The Evil Within 2 wird, wie sein Vorgänger auch, von Tango Gameworks und Genre-Altmeister Shinji Mikami entwickelt und soll offiziell am 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

The Evil Within 2 – Offizieller E3-Ankündigungs-Trailer