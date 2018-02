The Evil Within 2 – Ego-Perspektive via kostenlosem Update ab sofort verfügbar

Zum im letzten Jahr veröffentlichten Third-Person-Shooter The Evil Within 2 steht ab heute ein kostenloser Patch für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereit, der es Euch ermöglicht, das düstere Survival Horror-Abenteuer alternativ auch aus Ego-Perspektive zu erleben. Nach der Installation kann die Ich-Perspektive übers Optionsmenü aktiviert und fast überall im Spiel angewandt werden.

The Evil Within 2 (insidegames-Wertung: 90 %) ist der reguläre Nachfolger des ersten The Evil Within aus dem Jahre 2014. Im aktuellen Teil der Reihe übernehmen wir die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, den es bei der Rettung seiner ursprünglich totgeglaubten Tochter in eine halboffene Alptraum-Welt verschlägt. Dort erwarten ihn grauenhafte Kreaturen, die es mit Handwaffen zu bekämpfen, zu umschleichen oder per Sprengfallen zu vernichten gilt.

The Evil Within 2 – Erlebt den Horror aus der Egoperspektive