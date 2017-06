The Evil Within 2 – Neuer Story- und Gameplay-Trailer veröffentlicht

Nachdem Bethesda The Evil Within 2 offiziell während der E3 2017 Pressekonferenz angekündigt als auch erstes Videomaterial sowie Spielinfos veröffentlicht hat, folgen nun zwei weitere Videos.

Das Horror-Adventure The Evil Within 2 wird von Tango Gameworks und Genre-Altmeister Shinji Mikami entwickelt und soll offiziell am 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

The Evil Within 2 – Offizieller E3-Story-Trailer

The Evil Within 2 – Erweiterter E3-Gameplay-Trailer