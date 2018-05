The Evil Within: Double Feature – Kollektion von beiden Spielen offiziell im Handel verfügbar

Bethesda hat diese Woche die Kollektion The Evil Within: Double Feature für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und diese kann ab sofort bei allen teilnehmen Händlern gekauft werden. In dieser Kollektion sind The Evil Within und The Evil Within 2 zusammengefasst und können somit in einem Paket erstanden werden.

Die The-Evil-Within-Reihe wurde vom Reisdent-Evil-Erfinder Shinji Mikami ins Leben gerufen und handelt davon, wie ihr als Sebastian Castellanos einen nicht endenden Albtraum durchleben müsst. In The Evil Within beginnt für Detektiv Sebastian und seine Partner der nicht enden wollender Albtraum, als sie an einem Tatort eines grausamen Massenmords ankommen. Nach einem blutigem Hinterhalt müsst ihr das Geheimnis der schrecklichen Ereignisse zu Tage fördern und und euer altes Leben wieder zurück gewinnen.

In The Evil Within 2 seid ihr als Detektiv Sebastian an einem Tiefpunkt in eurem Leben angekommen, aus dem es anfangs kein entkommen gibt. Doch als ihr die Chance offenbart bekommt, eure verloren geglaubte Tochter wiederzufinden, erhaltet ihr euren Lebenswillen zurück. Der Preis dafür ist jedoch hoch, denn um sie zu retten, müsst ihr euch erneut in die Albtraum-Welt wagen und die Schrecken durchleben, die auf euch warten.

Falls ihr unschlüssig seid, ob die Horror-Survival-Reihe eurem Geschmack entspricht, dann könnt ihr in unserem Archiv zu The Evil Within und The Evil Within 2 etwas stöbern. Hierbei empfehlen wir ganz klar unsere Testberichte zum ersten und zweiten Teil!

The Evil Within: Double Feature kann für 39,99 Euro ( PlayStation 4 und Xbox One) oder 29,99 Euro (PC) gekauft werden. Derzeit werden die Titel bei Amazon reduziert angeboten! Die PC-Version kostet derzeit 26,91 Euro und PlayStation-4- als auch Xbox-One-Version 37,17 Euro.