The First Tree – Konsolen-Port für Ende 2018 geplant

Am 14. September 2017 ist das Third-Person-Adventure The First Tree für PCs via Steam erschienen und nun plant Entwickler David Wehle, mit Hilfe von DO Games, einen Konsolen-Port für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One, welcher Ende 2018 erscheinen soll.

The First Tree erinnert an eine Mischung aus Firewatch, Journey und Shelter, da ihr eine Füchsin bei ihrer Suche nach ihren Jungen begleitet und parallel dazu die Geschichte von Joseph spielt, der nach Jahren wieder eine Verbindung zu seinem Vater sucht und aufbauen möchte. David Wehle besteht aus nur einem einzigen Entwickler, der es sich trotzdem nicht nehmen lies The First Tree auf Englisch zu vertonen, inklusive deutsche Untertitel. Zudem wurde er bei dem Soundtrack von den Künstlern Message to Bears, Lowercase Noises und Josh Kramer unterstützt.

Erst kürzlich wurde das Spiel für “Best Emotional Game” und “Best Emotional Music” bei den Emotional Game Awards 2018 nominiert.

The First Tree – Launch-Trailer für PC-Version