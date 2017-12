The Forest â€“ Kannibalen-Horror fÃ¼r PlayStation 4 angekÃ¼ndigt

Bei Steam wurde The Forest bereits vor drei Jahren veröffentlicht, wobei sich die PC-Version immer noch im Early-Access-Stadium befindet, also bis heute nicht als finale Fassung vorliegt. 2018 soll das von Entwickler Endnight Games als Survival-Horror-Simulation angekündigte Spiel auch für PlayStation 4 an den Start gehen. Zu dieser Konsolen-Fassung ist jetzt im Zuge der PSX 2017 ein neuer Trailer erschienen. Das Video gewährt euch Einblicke in die kooperativen Elemente des Multiplayer-Teils.

In The Forest werden wir einer extrem bedrohlichen Spielwelt, durchzogen von dichten Wäldern und finsteren Fels- und Höhlenabschnitten, ausgesetzt. Um in der in der lebensgefährlichen Umgebung bestehen zu können, müssen anfangs Nahrungsmittel hergestellt sowie Unterstände, Verstecke sowie Schutzzäune errichtet werden. Denn in der Wildnis lauert der Grauen: Blutrünstige Kannibalen treiben dort ihr Unwesen. Und so kommt es zunehmend darauf an, sich (wahlweise im Einzel- oder Mehrspieler-Modus) mit selbstgebastelten Fallen und Waffen der eigenen Haut zu erwehren.

The Forest – PSX 2017: Multiplayer Trailer | PS4