The Game Awards 2017 â€“ Komplette Show als Video

Vor Kurzem hat, wie angekündigt, die 2017-er The Game Awards Show in Los Angeles stattgefunden. Wer keine Gelegenheit hatte das Event, welches von Geoff Keighley moderiert wurde, live zu verfolgen, kann das jetzt entspannt und vor allem zu einer beliebigen Zeit mit dem nachfolgenden Video nachholen.

The Game Awards wurde natürlich aufgezeichnet und die komplette rund dreistündige Show steht als Video zur Verfügung. Schaut euch die Ankündigungen an, die im Vorfeld versprochen wurden und erfahrt natürlich auch, wer in dieses Jahr den begehrten Preis unter anderem für das Spiel des Jahres oder auch als bestes Entwicklerstudio erhalten hat.

The Game Awards – Full Show with Death Stranding, Zelda and More