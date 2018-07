The Gardens Between – Puzzel-Adventure erscheint auch für Nintendo Switch

Das bereits im vergangenen Jahr für den PC und PlayStation 4 angekündigte Puzzel-Adventure The Gardens Between soll dem Entwickler The Voxel Agents zu Folge auch für Nintendo Switch erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht, aber allgemein wird das dritte Quartal dieses Jahres als Release-Zeitraum genannt.

In The Gardens Bewtween verfolgt ihr die Geschichte von der hitzigen Arina und dem klugen Frendt, die in eine geheimnisvolle und bunte Gartenwelt eintauchen. Die dort zu findenden Objekte haben allesamt eine spezielle Bedeutung für die zwei und mit Hilfe der Zeitmanipulation schreitet ihr in der Geschichte voran und müsst verschiedene Rätsel lösen. Auf der Reise müsst ihr lernen, was eine Freundschaft ausmacht, welche Erinnerungen die zwei zusammen teilen, welche Dinge zurückgelassen werden und welche nie in Vergessenheit geraten sollten.

Im Rahmen der Gamescom 2018, die vom 21. – 25. August 2018 stattfindet, wird The Gardens Between erstmals auf Nintendo Switch spielbar sein. Zusätzlich erhalten auch alle PAX West 2018-Besucher ( 31. August bis 3. September 2018) die Möglichkeit das Spiel anzutesten. Nachfolgend findet ihr den neusten Trailer zu The Gardens Between.

The Gardens Between – Ankündigung für Nintendo Switch