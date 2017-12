The House of Da Vinci – Puzzle-Adventure jetzt auch für PC erhältlich

Für mobile Geräte ist das via Kickstarter finanzierte 3D-Puzzle-Adventure The House of Da Vinci bereits seit einiger Zeit erhältlich. Unlängst erschien das Indie-Abenteuer, welches auch deutsche Untertitel beinhaltet, zudem für PC auf Steam (Preis: 19,99 Euro).

The House of Da Vinci orientiert sich an Puzzles-Adventures wie Myst, weist aber in Sachen Rätseldesign auch starke Ähnlichkeiten mit The Room auf. Im Spiel sollen wir das Verschwinden des genialen Erfinders und Künstlers Leonardo da Vinci (1452 – 1519) aufklären. Damit dies gelingt, müssen wir eine geheimnisvolle Maschine zum Laufen bringen, die sich im Haus des Meisters befindet. Währenddessen hat der Spieler zahlreiche Knobelaufgaben zu lösen.

The House of Da Vinci trailer