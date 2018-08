The Last Remnant – RPG-Klassiker ab Anfang September nicht mehr erhältlich

Square Enix hat offiziell bekanntgegeben, dass ihr ab dem 4. September 2018 The Last Remnant nicht mehr im Handel oder auf digitalem Wege erwerben könnt. Diejenigen unter euch, die das Spiel bereits digital in ihrer Steam-Bibliothek besitzen, haben nichts zu befürchten, denn selbst nach dem 4. September 2018 sollt ihr in der Lage sein The Last Remnant herunterzuladen und normal spielen zu können.

In The Last Remnant bevölkern vier Völker die Moderne Welt, die Mitra, Yama, Ositi und Sovani. Alle vier Völker versuchen mit den mysteriösen Artefakten im Einklang zu leben. Artefakte sind die letzten Überbleibsel der uralten Ära, bei denen keiner weiß wer sie erschuf, woher sie kommen und zu welchem Zweck sie noch in der Modernen Welt existieren. Nichtsdestotrotz wurden die Artefakte zu nützlichen Werkzeugen umgewandelt, die zum Wohle der Allgemeinheiten dienen sollten. Doch zu der Zeit wusste noch niemand welche dunklen Abgründe sich auftun und die Kräfte der Artefakte ein neues Zeitalter einläuten sollten. Durch die zerstörerische Kraft wurde die Welt ins Chaos gestürzt und die Kluft zwischen Herrscher und Untertane begann immer größer zu werden. Tausend Jahre später schlüpfen wir in die Rolle von Rush Sykes, der im friedlichen Eulam Village lebte, bis eines Tages seine Schwester Irina entführt wurde.

Folgende Features enthält die PC-Version von The Last Remnant:

The Last Remnant erzählt eine packende Geschichte mit unzähligen Charakteren und einem einzigartigen Kampfsystem;

erzählt eine packende Geschichte mit unzähligen Charakteren und einem einzigartigen Kampfsystem; Dank des Turbo-Modus könnt ihr die Kämpfe in doppelter Geschwindigkeit spielen und so schneller im Spielgeschehen voranschreiten;

Die Kämpfe werden mit einer vorgeschriebenen Anzahl an Kampf-Einheiten bestritten. Die Charaktere hierzu müssen vorab rekrutiert werden;

Ausrüstungsgegenstände können vor dem Kauf angesehen und mit der bisherigen Ausrüstung verglichen werden;

Japanische und englische Sprachausgabe gleichermaßen enthalten;

Jetzt wäre also der perfekte Zeitpunkt um sich The Last Remnant zuzulegen, denn auf Steam kostet der RPG-Klassiker nur 9,99 Euro. Abseits von Steam könnt ihr den Klassiker noch für Xbox 360 bei Amazon kaufen. Nachfolgend findet ihr einen Trailer zum Spiel mit einigen Gameplay-Eindrücken.

The Last Remnant – Gameplay-Trailer