The LEGO NINJAGO Movie Videogame – Mit Trailer offiziell angekündigt

Warner Bros., TT Games und The LEGO Group haben offiziell mit The LEGO NINJAGO Movie Videogame ein neues Spiel der LEGO-Reihe angekündigt.

In The LEGO NINJAGO Movie Videogame könnt ihr in die Rolle eines der Ninjas Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane oder Master Wu schlüpfen und Wellen von Feinden besiegen, um die Heimatinsel Ninjago gegen den teuflischen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu verteidigen.

Basierend auf dem neuen Kino-Trickfilm The LEGO NINJAGO Movie könnt ihr ab September 2017 acht großen Orten des Trickfilms einen Besuch abstatten. Außerdem steht in jedem Ort von The LEGO NINJAGO Movie Videogame ein eigener Dojo der Herausforderungen bereit, in welchem nicht nur die Kampffähigkeiten erprobt, sondern auch immer stärkere Gegner besiegt werden können.

Außerdem könnt ihr in vier verschiedenen Spielmodi gegen Freunde im lokalen Splitscreen-Modus antreten.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September 2017 für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One.

THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME – Announcement Trailer Deutsch HD German (2017)