The Long Reach – Grusel-Adventure soll mit deutschen Untertiteln erscheinen

Am 14. März 2018 soll The Long Reach erscheinen. Wie inzwischen bekannt wurde, soll das Psycho-Adventure auch deutsche Untertitel enthalten. Dies geht zumindest aus Angaben der Online-Plattform Steam hervor.

The Long Reach ist ein im Retro-Grafikstil gehaltenes 2D-Adventure, das uns an düstere Schauplätze innerhalb der fiktiven Stadt New Hampshire führt und sich mit den Abgründen der menschlichen Psyche befasst. Neben klassischen Horror-Elementen soll es auch Multiple-Choise-Dialoge, zahlreiche Rätsel und ein Inventar geben. Die Story dreht sich um ein außer Kontrolle geratenes Forschungsprojekt. Entwickelt wird The Long Reach von Painted Black Games, einem ukrainischen Indie-Studio, welches sich bei seiner Arbeit von Horrorspielen ähnlicher Machart wie Lone Survivor (2012) inspirieren ließ.

The Long Reach soll zunächst für PC, Mac und Linux, etwas später aber auch für Nintendo Switch, Playstation 4, PS Vita und Xbox One auf den Markt kommen.

The Long Reach Teaser Trailer