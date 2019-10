Das Sci-Fi-RPG The Outer Worlds von Entwickler Obsidian Entertainment und Publisher Private Division erscheint am 25. Oktober 2019 und natürlich hat der Weltraum- und Galaxie-Ausflug eine Reihe Erfolge bzw. Trophäen im Gepäck.

Wenn ihr euch aufmacht der Konzernbürokratie den Kampf anzusagen, eure Diplomatieskills auf die Probe stellt, eure Begleiter als Parlamentäre entsendet oder selbst eure Nah- bzw. Fernkampfwaffen sprechen lassen wollt, erhaltet ihr, je nach Aktion, natürlich auch wieder Gamerscore-Punkte bzw. Bronze-, Silber- oder Gold-Trophies.

Im Ganzen warten 49 Erfolge bzw. Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 11x Silber, 36x Bronze) darauf in The Outer Worlds erspielt zu werden. Während Xbox One-Spieler zunächst einmal ihre obligatorischen 1000 GS aufs Konto bekommen, erhalten Playstation 4-Spieler, wenn sie The Outer Worlds komplettieren, 1140 Punkte gut geschrieben. Welche Aufgaben für die Achievements bzw. Trophäen per se erledigt werden müssen, könnt ihr der nachfolgenden The Outer Worlds Erfolge Trophäen Liste in Deutsch entnehmen.

The Outer Worlds erscheint für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen sowohl digital in den jeweiligen Stores als auch als Disc-Version im Handel. Weiterhin wird The Outer Worlds ab Releasetag in das Xbox Game Pass-Angebot aufgenommen.

The Outer Worlds – Come to Halcyon Trailer

The Outer Worlds – Erfolge Trophäen Liste

The Outer Worlds-Platintrophäe – Platin Trophäe

Alle Trophäen von The Outer Worlds gesammelt.

The Outer Worlds – Gamerscore / Gold Trophäe

The Outer Worlds auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen.

Hart – Gamerscore / Silber Trophäe

The Outer Worlds auf Hart abgeschlossen.

Albtraum – Gamerscore / Silber Trophäe

The Outer Worlds auf Albtraum abgeschlossen.

Bester Freund – Gamerscore / Bronze Trophäe

Einen Begleiter angeheuert.

Desto härter der Fall – Gamerscore / Bronze Trophäe

Eine Megakreatur getötet.

Bin für dich da – Gamerscore / Bronze Trophäe

50 Gegner mit Begleiterfähigkeiten eliminiert.

Redegewandt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Dialogfertigkeiten 30-mal in Gesprächen angewandt.

Unsportliches Verhalten – Gamerscore / Bronze Trophäe

Während taktischer Zeitdilatation bei 30 Gegnern Treffer im Lendenbereich gelandet.

Upgrades verfügbar – Gamerscore / Bronze Trophäe

Ausrüstung 30-mal durch Herumtüfteln oder mit Mods verbessert.

Tod auf leisen Sohlen – Gamerscore / Bronze Trophäe

50 Gegner mit hinterhältigen Angriffen erledigt.

Kurzschluss – Gamerscore / Bronze Trophäe

30 Robotereinheiten durch Schockschaden ausgeschaltet.

Lebensversicherung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Medizinischen Inhalator 300-mal eingesetzt.

Asche zu Asche – Gamerscore / Bronze Trophäe

100 Gegner durch Plasmaschaden in Rauch aufgelöst.

Wurfball-Profi – Gamerscore / Bronze Trophäe

50 Gegner mit einem Wurfballschläger oder einem Wurfballblocker getötet.

Alles muss raus – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gegenstände im Wert von 10.000 Bits an Händler verkauft.

Sie lieben mich – Gamerscore / Silber Trophäe

Maximalen guten Ruf bei 3 Fraktionen genossen.

Weltenvernichter – Gamerscore / Silber Trophäe

Maximalen schlechten Ruf bei 3 Fraktionen genossen.

Held mit Fehlern – Gamerscore / Bronze Trophäe

3 Schwächen erlangt.

Nicht die beste Wahl – Gamerscore / Bronze Trophäe

Kleidung, Kopfbedeckung und 4 Waffen von Spacer’s Choice gleichzeitig ausgerüstet.

Edel gekleidet – Gamerscore / Bronze Trophäe

„Ein schicker Hut“ und „Chimäre“ gleichzeitig ausgerüstet.

Stufe 30 – Gamerscore / Bronze Trophäe

Charakterstufe 30 erreicht.

Alles für einen Freund – Gamerscore / Bronze Trophäe

Auftragsreihe eines Begleiters abgeschlossen.

Elementarer Mahlstrom – Gamerscore / Bronze Trophäe

Einen Gegner getötet, der durch alle 5 Schadenstypen Schaden erlitten hat.

Patient N – Gamerscore / Bronze Trophäe

20 Gegner getötet, die durch N-Strahlen infiziert wurden.

Profi – Gamerscore / Bronze Trophäe

Eine Fertigkeit auf 100 gesteigert.

Alleskönner – Gamerscore / Silber Trophäe

Gegner bei TZD durch Hinterhalt mit Wissenschaftswaffe & krit. Treffer auf Schwachstelle getötet.

Ausgewogenes Frühstück – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gleichzeitig Boni für Fleisch, Kohlenhydrate, Zuckergetränk, Koffein & Alkohol erlangt.

Verrückter Wissenschaftler – Gamerscore / Bronze Trophäe

Einen Gegner getötet, der unter den Effekten von 4 Wissenschaftswaffen stand.

Unmögliche Mission – Gamerscore / Bronze Trophäe

3 Dialogkonversationsabfragen mit einer einzelnen Tarnung bestanden.

Alle für einen – Gamerscore / Silber Trophäe

Alle Begleiteraufträge abgeschlossen.

Einer für alle – Gamerscore / Bronze Trophäe

Alle Begleiter angeheuert.

Willkommen auf Halcyon! – Gamerscore / Silber Trophäe

Im Emerald Vale gelandet.

Fahrkarte ins Nirgendwo – Gamerscore / Silber Trophäe

Dein eigenes Schiff zugelegt.

Da stinkt doch was – Gamerscore / Silber Trophäe

Stellar Bay erreicht.

Paradies gefunden – Gamerscore / Silber Trophäe

In Byzantium gelandet.

Eingebuchtet – Gamerscore / Silber Trophäe

Auf Tartarus gelandet.

Gesucht und gefunden – Gamerscore / Bronze Trophäe

Mit der Hope gesprungen.

Piratenradio – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Übertragungen auf Monarch gestoppt.

Das Publikum ist entsetzt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die schockierende Wahrheit über die Kolonie erfahren.

SubLight bis zum Schluss – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die SubLight-Auftragsreihen abgeschlossen.

Friede – Gamerscore / Bronze Trophäe

Frieden zwischen den Ikonoklasten und MSI hergestellt.

Monarch bleibt bestehen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Schlacht um Stellar Bay gewonnen.

Dentastisch – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die beste Diät-Zahnpasta-Rezeptur des Universums gerettet.

Mächtiger als das Schwert – Gamerscore / Bronze Trophäe

Edgewater permanent gerettet.

Ludwig hatte recht – Gamerscore / Bronze Trophäe

Edgewater mit Robotern vernichtet.

Ein Star ist geboren – Gamerscore / Bronze Trophäe

Die Hauptrolle in einem Odeon Pictures-Film übernommen.

Der Kartograph – Gamerscore / Bronze Trophäe

Um den Kartographen gekümmert.

Sonnenbrand – Gamerscore / Bronze Trophäe

Mit der Hope in die Sonne gesprungen.