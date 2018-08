The Quiet Man – Neuer Gameplay-Trailer und Screenshots erschienen

Zum während der E3 2018 angekündigten Action-Titel The Quiet Man wurden von Square Enix nicht nur ein neuer Trailer, sondern auch einige neue Screenshots veröffentlicht.

The Quiet Man entsteht bei den Human Head Studios und anhand des neuen Bildmaterials soll aufgezeigt werden, wie die Mischung aus realen Film-Sequenzen in Kombination mit spielbaren Action-Szenen funktioniert.

THE QUIET MAN – SILENCE RINGS LOUDEST TRAILER

In The Quiet Man schlüpft ihr als Spieler in die Rolle des gehörlosen Protagonisten Dane, welcher in einer einzigen Nacht herauszufinden versucht, warum ein maskierter Mann die Sängerin Lala entführt hat. Als ob dieses Problem nicht schon schlimm genug wäre, wird Dane dabei auch noch von seiner eigenen Vergangenheit als auch seinen inneren Dämonen heimgesucht.

Square Enix und die Human Head Studios versprechen für The Quiet Man nicht nur kinoreife Live-Action-Szenen, sondern auch realistische CG, welche sich mit einem actionreichen Gameplay verbinden sollen.

The Quiet Man soll in digitaler Form für PlayStation 4 und PC (Steam) zum Preis von 14,99 Euro erscheinen. Ein genauer Release-Termin steht derzeit leider noch nicht fest.