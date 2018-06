The Quiet Man – Trailer stellt neues Actionspiel der Human Head Studios vor

The Quiet Man ist das neuste Projekt der Human Head Studios, welches während des E3 2018 Showcase von Square Enix mit einem ersten Trailer vorgestellt wurde. Den entsprechenden E3 2018-Teaser könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

In The Quiet Man wird es still für euch, da ihr offensichtlich in die Rolle eines Taubstummen schlüpft und die Ereignisse aus dieser Perspektive erleben werdet. Human Head und Square Enix versprechen “nahtlose Live-Action mit hohem Produktionswert, realistische CG und actionreiches Gameplay”. Geboten werden soll eine fesselnde Geschichte kombiniert mit kinoreifer Action jenseits von Geräuschen und Tönen.

THE QUIET MAN – OFFIZIELLER TEASER DER E3 2018

The Quiet Man soll für PC via Steam und Playstation 4-Konsolen erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben werden. Weiterhin planen Square Enix und Human Head im August 2018 weitere Informationen zu The Quiet Man zu veröffentlichen.