The Raven – Remastered-Version zum Krimi-Adventure angekündigt

Zum 2013 veröffentlichten Krimi-Adventure The Raven will Publisher THQ Nordic am 13. März 2018 eine Remastered-Ausführung für PC, Playstation 4 und Xbox One auf den Markt bringen. Die Neuversion soll sich dabei im Hochglanz-Format, mit Full-HD-Grafik und überarbeiteten Animationen und neue (Licht-)Effekten präsentieren.

The Raven wurde von KING Art (The Book of Unwritten Tales) entwickelt und ist in drei Kapitel (Das Auge der Sphinx, Wiege der Täuschung, Mörder und Raben) unterteilt. Wichtige Schauplätze der Ereignisse sind Paris und London während der 1960er Jahre. Der Spieler heftet sich auf die Spuren des Raben, eines berüchtigten Meisterdiebs, dessen spektakuläre Räubereien den europäischen Kontinent in Atem halten. Jetzt hat der flinke Schurke das legendäre „Auge der Sphinx“ aus dem Britischen Museum gestohlen und am Tatort sein Markenzeichen hinterlassen: eine Rabenfeder.

Von Testern erhielt The Raven bei Ersterscheinen vor rund fünf Jahren überwiegend positive Kritiken. Gelobt wurden neben der erstklassigen deutschen Synchronisation und der filmischen Inszenierung auch die spannende Erzählweise, die für den Spieler zahlreiche unerwartete Wendungen bereithält.

