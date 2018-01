The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia – Neuer Trailer veröffentlicht

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia basiert auf der Manga-Serie The Seven Deadly Sins von Nabaka Suzuki und soll euch in zahlreiche Abenteuer verwickeln, um das Königreich Liones zu retten.

Kämpft mit den Charakteren Meliodas, Elizabeth oder Hawk, welche alle ihre eigenen Kampfstile besitzen und aus dem erfolgreichen Anime entnommen wurden. Versammelt die The Seven Deadly Sins, um mittels eines dynamischen Kampfsystems das Abenteuer bestehen zu können.

The Seven Deadly Sins – PS4 – Welcome to the Boar Hat (Adventure mode trailer)

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia soll ab dem 9. Februar 2018 exklusiv für Playstation 4 im Handel oder als digitaler Download mit deutschen Untertiteln erhältlich sein.