The Silver Case – Für PS4 erschienen, aber nur mit Einschränkungen spielbar

Wie bereits mit dem The Silver Case Launch-Trailer angekündigt, ist die HD-Neuauflage des PS One-Klassikers ab heute den 21. April 2017 für Playstation 4 erhältlich. Neben dem The Silver Case Hauptspiel sind in der neuen und überarbeiteten PS4-Version zwei zusätzliche Kapitel enthalten. Doch leider hat sich ein Fehler in The Silver Case eingeschlichen, wodurch diese zusätzlichen Kapitel auch nach Abschluss des Hauptspiels nicht gespielt werden können.

Des Weiteren kann es im Spielverlauf passieren, das nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist und nicht das entsprechende Video gestartet wird. Für dieses Problem bittet NIS America darum, die Spracheinstellung der Playstation 4 auf Englisch umzustellen, um diesen Bug zu umgehen.

Publisher NIS America hat sich bezüglich der Probleme bereits auch zu Wort gemeldet und bestätigt, dass an einer Lösung der Probleme gearbeitet wird. Es soll so bald wie möglich ein The Silver Case Patch veröffentlicht werden, welcher die zusätzlichen Kapitel zugänglich macht und die schwarzen Bildschirme verhindert.