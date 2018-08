The Sinking City – “Death May” Die Gameplay-Trailer und neue Screenshots veröffentlicht

Mit dem neu veröffentlichten “Death May Die” Gameplay-Trailer und den neu erschienenen Screenshots von The Sinking City möchten Bigben Interactive und Frogwares einen Einstieg in die Geschichte bieten.

Was treibt den Protagonisten Charles Winfield in die heimgesuchte Stadt Oakmont und was geht in diesem Ort vor sich? Taucht in die Bilder ein und lasst euch eine mögliche Antwort auf diese Fragen geben.

The Sinking City | Death May Die – Cinematic Trailer

Weitere, ergänzende Informationen als auch Bildmaterial in Form von Screenshots und Video könnt ihr in unserer The Sinking City Übersicht finden.

The Sinking City soll am 21. März 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.