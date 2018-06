The Sinking City – Release-Termin enthüllt und Gameplay-Demo während der E3 präsentiert

Während der diesjährigen E3 hatten Bigben Interactive und Frogwares ein neues Gameplay-Video zu The Sinking City im Gepäck. Doch das war noch nicht alles, denn der Release-Termin des Mystery-Adventures wurde ebenfalls enthüllt! So soll The Sinking City am 21. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen! Den E3- sowie den neuen Gameplay-Trailer findet ihr am Ende der Meldung eingebunden.

The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Abenteuer, in einer offenen Spielwelt, dass von den Arbeiten des berühmten amerikanischen Autors H.P. Lovecraft inspiriert ist. Das Spiel befasst sich mit den Themen wie der Angst vor Monstern, dem Unbekannten und der Suche nach okkulten Wahrheiten. Ihr müsst als Detektiv die mysteriösen Vorfälle der Stadt Oakmont aufdecken, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichem Ursprungs leidet. Ihr macht es euch zur Aufgabe herauszufinden, warum die Stadt dem Wahnsinn verfallen ist und wer den Verstand der Bewohner manipuliert.

Die Entwickler möchten mit The Sinking City eine andere Perspektive, im Gegensatz zu ihrer Sherlock Holmes-Serie, einschlagen. Dabei haben sie sich ein Ziel von rund 30 Spielstunden gesetzt, gefüllt mit Hauptstory, Nebenmissionen, moralischen Entscheidungen und multiplen Endings. Ihr müsst euch beim Mystery-Adventure erstrangig auf euer gesammeltes Wissen sowie eurer Intuition verlassen können, um die Fälle lösen zu können. Darüber hinaus müsst ihr euch gegen die Monster von Oakmont zu Wehr setzen. Die Entwickler möchten euch in The Sinking City nicht an die Hand nehmen, es liegt an euch, die offene Welt zu erkunden und Hinweise zu finden.

Weitere Informationen zu The Sinking City sowie die veröffentlichten Entwickler-Videos findet ihr in unserem Archiv.

The Sinking City – E3-Trailer

The Sinking City – Gameplay-Demo