The Spectrum Retreat – First-Person-Puzzler erscheint noch dieses Jahr im Sommer

The Spectrum Retreat soll im Laufe des Sommers für Nintendo Switch, PC, Play Station 4 und Xbox One veröffentlicht werden! Der Entwickler Dan Smith erhielt durch den Prototypen von The Spectrum Retreat im Jahr 2016 den “BAFTA – Young Game Designers Award” und erhielt von Ripstone Games die nötige Hilfestellung, um das Rätselspiel fertig zu stellen, dass speziell dem Storypart zugute kam!

In The Spectrum Retreat müsst ihr in der Ego-Perspektive das friedliche und doch unheimliche Hotel „The Penrose” erkunden. Um aus dem Haus zu entkommen, fordert euch das Spiel auf verschiedene Weise heraus. Übertragt dazu Farben, teleportiert euch und manipuliert die Schwerkraft, um eure Umgebung und eure Situation immer besser zu verstehen. Doch schon bald sollt ihr herausfinden, dass nicht alle so ist wie es scheint. Kämpft euch durch verschiedene, verwirrende Rätsel und überwindet physikalische Herausforderungen, um die finstere Wahrheit herauszufinden, die das Hotel um sich und euren schier unendlichen Aufenthalt dort verbirgt.

Im Anschluss findet ihr den Ankündigungs-Trailer zu The Spectrum Retreat.

The Spectrum Retreat – Ankündigungs-Trailer