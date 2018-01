The Station – Release-Termin des Science Fiction-Adventure bekannt

Das futuristische First-Person-Adventure The Station soll ab dem 20. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

The Station ist ein auf Exploration ausgerichtetes Adventure und entsteht unter Mitwirkung erfahrener Entwickler, die in der Vergangenheit schon an bekannten Titeln wie BioShock Infinite (2013) beteiligt waren. Im Spiel müssen wir eine unheimliche Weltraum-Station erforschen, nachdem deren Kommunikation zum Heimatplaneten aus unerklärlichen Gründen plötzlich abbrach. Die Station war zuvor Zentrum geheimer Arbeiten. Ein Team von Wissenschaftlern erforschte dort eine spezielle Alien-Rasse. Diese gilt nicht nur als besonders intelligent, sondern ist – wie sich bald herausstellen soll – auch ausgesprochen aggressiv.

The Station – Announcement Trailer