The Town of Light – Psychologisches Adventure bald auch für Nintendo Switch

Das 2016 für PC und 2017 noch für PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlichte First-Person-Adventure The Town of Light soll im Frühjahr 2018 auch für Switch erscheinen (digital und als Ladenversion). Die Umsetzung für Nintendos Konsole basiert auf der im letzten Jahr veröffentlichten Neufassung, die gegenüber dem (PC-)Original u.a. mehr Rätsel, weitere Story-Elemente und eine höhere Auflösung umfasste, und wird zusätzliche Infos zum Schauplatz des Spiels enthalten.

The Town of Light wurde vom italienischen Indie-Studio LKA.it entwickelt. Erzählt wird die Geschichte der sechzehnjährigen Renée. Einst wurde sie wegen Anzeichen einer Geisteskrankheit in die Psychiatrie eingewiesen und dort zahlreichen Experimenten unterzogen. Viele Jahre später besuchen wir besagte Anstalt und tauchen in jene Vergangenheit ein, in der das Mädchen den Großteil ihrer Jugend verbrachte. Das sehr ernste Adventure thematisiert den Umgang mit psychisch Kranken in der Zeit der 1930er Jahre.

The Town of Light Nintendo Switch Announcement Trailer PEGI