The Vanishing of Ethan Carter – Grafik-Adventure demnächst auch für Xbox One erhältlich

Das mehrfach ausgezeichnete Mystery-Adventure The Vanishing of Ethan Carter, welches für PC bereits 2014 und 2015 für PlayStation 4 auf den Markt kam, soll diesen Monat auch für Xbox One erscheinen. Der Microsoft-Store nennt als Release-Termin den 19. Januar 2018; dort soll der Titel für 19.99 Euro erhältlich sein.

Im explorativen First-Person-Adventure The Vanishing of Ethan Carter begeben wir uns in der Rolle des mit paranormalen Fähigkeiten ausgestatteten Detektivs Paul Prospero auf die Suche nach dem verschwundenen Jungen Ethan Carter. Von Testern wurde der von The Astronauts entwickelte Indie-Titel durchweg positiv aufgenommen. Gelobt wurden neben Erzählstil, Atmosphäre und Sound (Musik) vor allem die nahezu fotorealistischen Grafikqualitäten. Basierte die ursprüngliche (PC-)Version noch auf den Einsatz der Unreal Engine 3, so kam auf der nachfolgenden PlayStation 4-Version bereits die Unreal Engine 4 zum Einsatz, welche einen weiteren optischen Zugewinn brachte. Außerdem bot die Konsolenfassung ein besseres Speichersystem.

The Vanishing of Ethan Carter Trailer