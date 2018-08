The Walking Dead: The Complete First Season – Collection des Horror-Adventures ab August für Switch erhältlich

Publisher und Entwickler Telltale Games sowie Robert Kirkmans Skybound Entertainment haben bekanntgegeben, dass The Walking Dead: The Complete First Season am 28. August 2018 für Nintendo Switch in Nordamerika, Europa und Australien erscheinen soll.

Die Sammlung enthält alle fünf Episoden der 1. Staffel sowie die Zusatz-Episode The Walking Dead: The Telltale Series – 400 Days. Beides basiert auf der The Walking Dead: The Telltales Series Collection aus dem Jahr 2017 und enthält somit einige Grafik- und Performance-Verbesserungen. Die Kosten von The Walking Dead: The Complete First Season belaufen sich, offiziellen Angaben zu Folge, auf 24,99 USD. Für Europa wurde bislang noch keine feste Preisangabe verkündet, aber es kann davon ausgegangen werden, dass sich hier die Kosten auf um die 25,00 Euro belaufen werden. Zudem ist die Collection komplett auf Englisch vertont, mit der Möglichkeit die Untertitel auf deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch umzustellen.

Zusätzlich gab Telltale bekannt, dass sowohl The Walking Dead: Season Two sowie The Walking Dead: A New Frontier zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr für Switch erscheinen soll. Konkrete Informationen sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Abseits davon erschien bereits am 14. August 2018 die erste Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel für Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Episoden der letzten Staffel sollen noch in diesem Jahr auf allen Plattformen erscheinen.

Nachfolgend findet ihr den The Walking Dead: The Complete First Season Trailer aus dem Jahr 2014.

The Walking Dead: The Complete First Season – Trailer